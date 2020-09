An Tesla scheiden sich die Geister. Die einen sagen, dass der technologische Vorsprung des kalifornischen E-Auto-Pioniers nicht mehr einzuholen sei. Tesla stehe daher erst am Anfang einer langjährigen Höherbewertung. Ein renommierter Kapitalmarktexperte glaubt hingegen, dass Tesla mittlerweile zur "gefährlichsten Aktie an der Wall Street" mutiert sei. Der Fachmann führt weiter aus: "Wir glauben, es ist ein großes Kartenhaus. Eines der größten aller Zeiten. Und es bereitet sich darauf vor, zusammenzubrechen." ...

