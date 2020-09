Im Streit um eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro hatte das EU-Gericht Apple Recht gegeben. Die EU-Kommission legt Berufung ein und bringt den Fall vor den Europäischen Gerichtshof. Seit Jahren streitet die EU mit Apple um eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro. Im Juli hatte das EU-Gericht in Luxemburg die Forderung annulliert. Jetzt geht die EU-Kommission in Berufung, wie die Vizepräsidentin der Kommission Margrethe Vestager mitgeteilt hat. Der Fall muss also vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt werden. Jahrelanger Streit um Nachzahlung Begonnen hatte der ...

