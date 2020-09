Der Brennstoffzellenherstellers Ballard Power ist in den letzten Tagen unter Druck geraten. Am Vortag ist die Aktie unter eine wichtige Unterstützung gefallen, die sie heute versucht zurückzuerobern. Sollte dies nicht gelingen, drohen den Anlegern weitere Kursverluste, zumindest bis zur 200-Tage-Linie. Der jüngste Kommentar des US-Hauses Cowen hilft da auch nicht weiter.Jeff Osborne, Analyst von Cowen und in der Branche kein Unbekannter, hat Ballard mit einem Kursziel von 15 Dollar auf "Market Perform" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...