München (www.fondscheck.de) - Im Juni 2020 hat das EU-Parlament den Vorschlag der Europäischen Kommission für die Taxonomie-Verordnung angenommen, so Deka Investment in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Damit startet ein Kernelement des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Ziel des Plans ist der deutliche Ausbau von Kapitalzuflüssen in nachhaltige Investitionen. Im ersten Schritt fokussiert sich die Kommission dabei auf das dringendste Thema: Klimaschutz durch eine nachhaltige Reduktion des CO2-Ausstoßes. Mit der Taxonomie-Verordnung schafft sie dafür ein allgemein gültiges, objektives und transparentes Klassifizierungssystem mit einheitlichen Begrifflichkeiten. Es verpflichtet Investoren und Entscheidungsträger, sich mit der konkreten Umsetzung der regulatorischen Anforderungen aktiv auseinanderzusetzen. ...

