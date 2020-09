Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 18 September to 24 September 2020 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume

per day (number of

shares) Weighted

average price

per day Market (MIC

Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/09/2020 FR0013230612 3,542 22.0038 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/09/2020 FR0013230612 3,842 21.0315 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/09/2020 FR0013230612 55,234 20.3539 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/09/2020 FR0013230612 4,251 20.2278 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/09/2020 FR0013230612 20,022 19.7464 XPAR TOTAL 86,891 20.3049

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200925005385/en/

Contacts:

Tikehau Capital