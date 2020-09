Nachdem der DAX 30-Index seine Schwächeneigung heute nochmals mit verstärkter Dynamik fortsetzte, haben wir heute um 13.20 Uhr in allen 3 Strategiedepots sowie dem Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN (d.h. exclusive dem Themendepot Edelmetalle) zusätzlich zu den bereits seit Tagen bestehenden rd. 6 %igen Absicherungspositionen auf den DB x-Trackers S & P 500 2x Inverse Daily Swap ETF (LU0411078636) nun auch noch weitere je 2,5 %ige Absicherungstransaktionen über den DB x-Trackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF (LU0411075020) vorgenommen. Der Einstiegspreis in diesen ETF lag bei 2,48 Euro.Nach der heutigen weiteren Verletzung des Mitte März etablierten Aufwärtstrend im DAX, was erneut mit den zunehmenden Corona-Infektionszahlen in Europa begründet wurde, halten wir in den nächsten Tagen ein weiteres Abgleiten des DAX bis auf ca. 12000 Punkte charttechnisch für wahrscheinlich.

