(shareribs.com) Frankfurt / New York 25.09.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Dialog Semi und SMA Solar sacken ab. An der Wall Street kann sich die NASDAQ erholen, Tesla klettern wieder über 400 USD. Der DAX notiert am Nachmittag 1,3 Prozent leichter bei 12.438 Punkten, belastet von Siemens Volkswagen und BMW. Covestro, RWE, Continental und Heidelberg Cement ...

