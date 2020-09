DJ XETRA-SCHLUSS/Erneuter Abverkauf vor dem Wochenende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag erneut von einer Abwärtswelle erfasst worden. Der DAX schloss mit Abgaben von 1,1 Prozent auf 12.469 Punkte. Viele Anleger wurden vor dem nahenden Wochenende vorsichtiger, unter anderem weil sie wegen der unentwegt steigenden Corona-Infektionszahlen weitere Restriktionen befürchten. Daneben verwiesen Teilnehmer darauf, dass Hochzinsanleihen ein Warnsignal für die Risikoscheu der Anleger geliefert hätten, und dass die Bemühungen der US-Demokraten um ein neues Fiskalpaket ins Leere laufen könnten angesichts des in die heiße Phase gehenden US-Präsidentschaftswahlkamps.

Verkauft wurde durch die Bank, wobei der Fokus auf zyklische Werte lag. BMW gaben 2,6 Prozent nach, Daimler 0,7 Prozent sowie VW 2,4 Prozent. Für die Siemens-Aktie ging es um 1,6 Prozent nach unten. Lufthansa verloren derweil 3,3 Prozent. Gegen den Trend legten Tui um 1,9 Prozent zu - hier stützte eine positive Sektorstudie von Barclays laut Angaben aus dem Handel.

Hensoldt-Debüt geht daneben

Die Zeiten für erfolgreiche Börsengänge bleiben in Deutschland schwierig. Nach dem eher schlechten als rechten Börsendebüt des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert am Mittwoch sah es für die Aktie des Rüstungsunternehmens Hensoldt nicht viel anders aus. Mit 12,00 Euro bereits am unteren Rand der Angebotsspanne von 12 bis 16 Euro ausgegeben, wurde der erste Kurs auch exakt auf diesem Niveau festgestellt. Danach ging es weiter nach unten. Zu Börsenschluss kostete die Aktie 11,00 Euro. Knaus Tabbert schlossen derweil mit 58,10 Euro um, der Ausgabepreis hatte bei 58 Euro gelegen.

Für Kloeckner ging es um 7,8 Prozent nach oben. Die Aktie ist gleich von mehreren Häusern zum Kauf empfohlen worden. Das Unternehmen hatte am Vortag den Ausblick angehoben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 66,1 (Vortag: 61,3 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,15 (Vortag: 2,85) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.469,20 -1,09% -5,89% DAX-Future 12.411,00 -1,37% -4,94% XDAX 12.431,98 -1,57% -5,35% MDAX 26.452,76 +0,11% -6,57% TecDAX 3.015,51 +0,14% +0,02% SDAX 12.025,26 +0,23% -3,89% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,66 33 ===

September 25, 2020

