Berlin (ots) - Der Schutz des Personals geht bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) vor. Aber dessen Wohl scheint der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) egal zu sein. Anders lässt sich die Verantwortungslosigkeit, inmitten der Corona-Pandemie in den Streik zu treten, kaum erklären.



Denn wenn Dienstagmorgen während der Hauptberufsverkehrszeit sämtliche Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer Berlins die Arbeit niederlegen, werden sich Zehntausende Fahrgäste dicht an dicht in die S-Bahn drängeln müssen, um zur Arbeit zu kommen. Denn die fährt nämlich. Was sonst ärgerlich ist, wird so gefährlich.



Viele Berufszweige gehören zu den Leidtragenden der Corona-Krise. Die Beschäftigten der landeseigenen BVG gehören mit Sicherheit nicht dazu. Außerdem gilt für sie erst seit dem vergangenen Jahr ein neuer Tarifvertrag. Gewerkschaften schreiben sich gern das Wort "Solidarität" auf die Fahne. Verdi könnte auch etwas solidarischer mit den Berlinern sein.



