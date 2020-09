Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2020 hat Huawei die SAP-HANA-Lösung FusionServer Pro V6 vorgestellt. Gäste von SAP, Intel und SUSE nahmen an der Auftaktveranstaltung teil und sprachen über ihre innovative Reise mit Huawei im Laufe der Jahre sowie über künftige Erwartungen an gemeinsame Projekte.Die SAP HANA-Lösung Huawei FusionServer Pro V6, bestehend aus der x86-basierten proprietären FusionServer Pro-Reihe und der SAP HANA In-Memory-Datenbank, zeichnet sich durch hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und reibungslose Erweiterung aus und versetzt Unternehmen in die Lage, Datenwerte rechtzeitig für weitere Geschäftsmöglichkeiten auszuschöpfen. Der Huawei FusionServer Pro 2488H V6 umfasst vier Intel® Xeon® Scalable Prozessoren auf einer Fläche von 2 HE mit 48 DDR4-DIMMs und bis zu 25 2,5-Zoll-Laufwerken für die lokale Speicherung und läuft auf persistenten Intel® Optane Speicher (PMem) der Produktreihe 200 mit sehr hoher Speicherkapazität und hervorragender Leistung.Der Huawei FusionServer Pro 2488H V6-Server, der im Juli und August 2020 von SAP HANA Tailored Data Center Integration (TDI) technisch validiert und für SAP HANA Appliance und SUSE YES zertifiziert wurde, ist ein neues Mitglied der Huawei FusionServer Pro-Familie mit SAP HANA-Lösungen. Seit Beginn der Zusammenarbeit mit SAP im Jahr 2012 hat Huawei umfangreiche Erfahrungen mit SAP HANA-Lösungen gesammelt. Die SAP HANA-Lösungen von Huawei werden derzeit in mehr als 25 Branchen eingesetzt, darunter Fertigung, Energie, Einzelhandel, Finanzen, Transport und Bildung.Mit der Popularisierung von Technologien wie 5G, AI und IoT sind steigende Anforderungen an die Datenverarbeitung zu erwarten. Huawei wird weiterhin mit seinen Partnern, wie Intel, SAP und SUSE, zusammenarbeiten und innovative und wettbewerbsfähige Produkte und Lösungen mit höherer Leistung und Qualität auf den Markt bringen, die die globale digitale Welle anführen und die digitale Transformation von Unternehmen erleichtern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1280694/image_5003652_29445765.jpgPressekontakt:Wanni Zhongzhongwanni@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/4717683