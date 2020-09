NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens anlässlich der anstehenden Abspaltung der Energiesparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Wasi Rizvi erwartete in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der attraktive Bewertungsabschlag der Aktien des Industriekonzerns zum Sektor deutlicher zum Vorschein treten werden, wenn die Papiere am kommenden Montag ex-Kapitalmaßnahme gehandelt werden./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 10:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / 10:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

