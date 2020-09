Die Handelswoche an der Wall Street endet einigermaßen versöhnlich. Alle wichtigen Indizes verbuchen starke Kursgewinne, nachdem die Anleger Corona- und Konjunktursorgen offensichtlich beiseite schieben. Hoffnung macht zudem ein neues Hilfsprogramm im Volumen von 2,4 Billionen Dollar, das die Demokraten vorbereiten. An vorderster Front stehen zum Wochenschluss die großen Tech-Konzerne, die nach den zum Teil kräftigen Korrekturen in den letzten Wochen heute wieder einmal in den Rallyemodus schalten. ...

