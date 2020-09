DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 12.561 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel am Freitag verlief - wie meist - sehr ruhig. Airbus fielen nachrichtenlos mit einem Plus von 1,8 Prozent auf, dies aber bei geringen Umsätzen, wie ein Händler sagte. Die Titel könnten von positiven Vorgaben der Boeing-Aktie profitiert haben, die in New York um 6,8 Prozent zugelegt hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.561 12.469 +0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

