DJ Moody's erhöht Ausblick für Ungarn auf Positiv (Stabil)

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's ist optimistischer, was die Aussichten der ungarischen Wirtschaft angeht. Die Analysten haben daher am Freitagabend den Ausblick für Ungarn auf Positiv von Stabil angehoben und die Bonitätsnote Baa3 bekräftigt. Das Land habe seine öffentliche und externe Schuldenposition verbessert.

Ebenfalls am Freitagabend bekräftigte die Ratingagentur Fitch das Rating AA- mit negativem Ausblick für Großbritannien. Die britische Wirtschaft sei zwar breit aufgestellt und hoch entwickelt, dem stehe aber eine hohe und wachsende öffentliche Verschuldung gegenüber. Fitch sorgt sich um die Folgen der Corona-Krise für Großbritannien. Das Haushaltsdefizit werde sich in diesem Jahr deutlich vergrößern und in den kommenden Jahren auf über 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wachsen. Wenn sich die Wirtschaftsbeziehungen zur EU änderten, werde dies die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie erschweren, begründet Fitch den negativen Ausblick.

Fitch bestätigte am Freitag überdies die Bonitätsnote A- mit stabilem Ausblick für Polen. Am Rating BB+ für Serbien mit stabilem Ausblick hielt Fitch ebenfalls fest.

September 25, 2020 16:54 ET (20:54 GMT)

