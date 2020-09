Zum Herbstanfang (Kalenderwoche 39 vom 21.09. bis 25.09.2020) legt die Karlsberg Brauerei GmbH eine Vorzeige-Emission aufs KMU-Anleihe-Parkett und platziert das maximale Anleihevolumen ihrer nunmehr dritten Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5) in Höhe von 50 Mio. Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Emission deutlich überzeichnet und bereits nach 24 Stunden beendet, der finale Zinskupon der Anleihe beläuft sich auf 4,25% p.a. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erfolgten Orders werden laut Karlsberg bis zu einem Volumen von je 3.000 Euro vollständig zugeteilt. Zeichnungen größer 3.000 Euro wurden jeweils mit 3.000 Euro zugeteilt.

Starke Halbjahreszahlen - der Büroimmobilien-Spezialist publity AG und dessen Tochtergesellschaft PREOS Real Estate GmbH (künftig: PREOS Global Office Real Estate &Technology AG) haben im ersten Halbjahr 2020 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und dabei deutliche Gewinne erzielt. Beide Unternehmen planen im vierten Quartal des Jahres weitere Kapitalmarkt-Transaktionen - publity strebt dabei die Emission Blockchain-basierter Token an, PREOS plant die Begebung einer Unternehmensanleihe. Zudem könnte es auch ein Wechsel an der Unternehmensspitze geben, so wurde in dieser Woche bekannt, dass Thomas Olek (bisher CEO der Muttergesellschaft publity) womöglich zum 1. Januar 2021 die Position des CEOs der PREOS übernehmen könnte. Sollte dies so kommen, würde Thomas Olek seine Position als Vorstandsvorsitzender der publity AG nach eigenen Angaben zum 31. Dezember 2020 niederlegen.

Wachstumskapital - die FCR Immobilien AG hat für den weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios eine Kapitalerhöhung beschlossen. So soll der FCR-Immobilienbestand von derzeit über 300 Mio. Euro um weitere rd. 160 Mio. Euro in 2021 ausgebaut werden. Zudem hat die FCR Immobilien AG in dieser Woche eine Prognose für das Corona-Jahr 2020 abgegeben und rechnet mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 11,1 Mio. Euro. Die Ekosem-Agrar AG hat im ersten Halbjahr 2020 sowohl ihren Umsatz als auch ihr operatives Ergebnis deutlich steigern können, muss den Ausblick für das Gesamtjahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise aber etwas nach unten korrigieren, so geht das Management für das Geschäftsjahr 2020 von einem Umsatz in Höhe von 480 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro, einem ...

