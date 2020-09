Daimler will in Bezug auf Batterien eine Strategie verfolgen, die sich vom Tesla-Ansatz unterscheidet, soviel wie möglich selbst zu entwickeln. Dies kündigte Vorstand Markus Schäfer auf einer Telekonferenz an, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Konzern verfüge sowohl über eigene Batteriekompetenz als auch über ein Netzwerk an Partnern.Weiter heißt es, dass die Anleger ein Update in puncto Rentabilitäts- und Sparzielen sowie Batteriezellenpläne beim Investorentag am 6. Oktober erhalten ...

