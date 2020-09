Anschnallen für den Aktien-Schnelltest - mit Bernecker-Exerte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") als Auskoppelung aus dem ansonsten längeren Gesamtgespräch von Moderator Michael Hüsgen mit Volker Schulz am 24.09.2020 im Rahmen von BerneckerTV. Welche Themen sind auf der Agenda?





++ Tesla - zwischen Genialität und Wahnsinn?

++ BYD - sollte man einen Fuß in die Tür setzen?

++ ITM Power - auch bei Halbierung noch kein Hingucker?

++ Keyence - was für Finanzdaten!

++ Soitec - Riesenprofiteur von 5G?

++ Illumina - Delle als Kaufgelegenheit?

++ SAF-Holland - bessere Ausgangslage als der Kurs vermuten lässt?

++ Defama - man soll ja keine Lieblingsaktie haben, aber ...





