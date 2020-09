FallDie Playstation 5 wird von Gaming-Fans auf der ganzen Welt sehnsüchtig erwartet. Wir haben für euch alle Infos zu Sonys neuer Konsole zusammengestellt und sagen euch, was ihr von der PS5 erwarten könnt. Inhalt: Seite 1: Release-Datum, Preis, Technik Seite 2: Design, Zubehör, Spiele Release: Wann kommt die Playstation 5? Die Playstation 5 erscheint in Deutschland und den meisten anderen Ländern der Welt am 19. November 2020. Dies verkündete Sony rund zwei Monate vor dem angepeilten Release-Datum in einem Youtube-Livestream. Damit meldet sich das Unternehmen aus Japan pünktlich zum ...

