Von New Retail zu New Manufacturing: Viele kennen Alibaba nur als E-Commerce-Player und Tech-Konzern, der nebenbei das Supermarkt-Geschäft in die digitale Zukunft bringt. Doch künftig könnte Alibaba auch die Entwicklung des klassischen, produzierenden Gewerbes entscheidend mitgestalten. Erste Eindrücke sind vielversprechend.Zwei Jahre hat Alibaba im Verborgenen am Stadtrand von Hangzhou für Händler auf seinen Plattformen Taobao und Tmall Kleidungsartikel produziert. Diesen Monat hat der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...