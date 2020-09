Das letzte Mal, als es einen Marktcrash gab, waren es Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19, die die Investoren in Panik versetzten. Seitdem haben sich die Märkte zwar wieder erholt, aber inmitten der Unsicherheit über die Stärke der Wirtschaft und die Möglichkeit einer zweiten Coronavirus-Welle hat man das Gefühl, dass ein weiterer Crash bevorsteht. Am 28. August veröffentlichte das Forschungsunternehmen Ipsos Daten in seiner Studie "What Worries the World", und das Coronavirus war für die Amerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...