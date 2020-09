Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Corp. blieb von den Unbilden an den Edelmetallmärkten zwar nicht verschont, präsentiert sich allerdings im Vergleich zu einigen Aktien seiner Mitbewerber weiterhin in einer vergleichsweise robusten Verfassung. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es unter anderem "[…] Die Konsolidierung hat die Aktie noch fest im Griff. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...