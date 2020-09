FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Der Deutsche-Bank-Manager Manfred Knof wird zum 1. Januar 2021 neuer Vorstandschef der Commerzbank . Der Aufsichtsrat habe den 55-Jährigen in seiner Sitzung am Samstag einstimmig zum Nachfolger von Martin Zielke bestellt, teilte die Commerzbank am Abend mit. Die Entscheidung steht demnach noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Knof leitet derzeit das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in Deutschland. Bis 2017 war er Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland. Der seit Anfang Mai 2016 amtierende Zielke hatte nach scharfer Kritik von Investoren Anfang Juli seinen Rücktritt angekündigt./thn/DP/nas