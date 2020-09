SNP hat in dieser Woche bekannt gegeben, Fujitsu als weiteren globalen Partner gewonnen zu haben. Dazu wurde eine Platinpartnerschaft zwischen SNP und Fujitsu vereinbart, im Rahmen dessen Fujitsu den Bluefield-Ansatz von SNP zur Durchführung von SAP S/4Hana Migrationen nutzen wird. Zugleich wird Fujitsu auch die Lizenz von CrystalBridge weiterverkaufen. Die Partnerschaft hat dabei eine Laufzeit bis mindestens Ende 2024 und bedeutet für SNP einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Mio. € Bereich. Bis 2022 plant Fujitsu mit dieser Partnerschaft im Rahmen von 30 Projekten weltweit einen Umsatz von 10 Mrd. JPY (ca. 81,4mEUR) zu erzielen, wovon meinen Schätzungen nach SNP einen Anteil von 10-15% erhalten sollte. Damit bestätigt SNP die seit Mitte 2019 eingeschlagene Strategie, sich als Softwareunternehmen zu positionieren und über Partner die eigene Software zu vertreiben. Dazu wurde in den vergangenen Monaten und Quartalen ein globales Partnermanagement aufgebaut, welches sich in den verschiedenen Regionen um den Aufbau und die Zusammenarbeit mit Partnern kümmern soll.



