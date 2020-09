Die Volatilität ist uns vorerst erhalten geblieben. Dabei reagieren die Märkte weiterhin nervös auf Nachricht von Corona-Zahlen über die Politik der Notenbanken bis hin zu den Querelen des US-Präsidenten Donald Trump. So hängen die Börsen weiterhin in ihrer Range und zeigen keine klare Richtung - ein typisches Verhalten im September, einen der statistisch schwächsten Börsenmonate. In den kommenden Wochen könnte sich das Bild aber allmählich wenden, den ab Oktober beginnt eine der besten Börsenphasen ...

