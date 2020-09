Reutlingen (ots) - Im Rahmen des kombinierten Parteitags und der Aufstellungsversammlung, am 26. und 27. September in Reutlingen, hat die Piratenpartei eine Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt.Die Listenplätze sind wie folgt belegt:1. Anja Hirschel2. Oliver Burkardsmaier3. Philip Köngeter4. Borys Sobieski5. Sabin Schumacher6. Silke Mörl7. Michael Knödler8. Alexander Ebhart9. Stefanie Lund10. Stephan Erdmann11. Thomas Christinck12. Adrian Nöthlich13. Stefan Urbat14. Samuel Schmid15. Dr. Jürgen Martin16. Henry Brettschneider17. Lydia Risterer18. Vladimir Dragnic19. David Münzing20. Tobias Gerster21. Oliver Schmidt"Es ist Zeit, dass sich die Bundespolitik ändert. Es warten viele Herausforderungen, wie beispielsweise der Klimawandel und die Digitalisierung, auf uns. Die Bundesregierung versagt dabei. Wir bringen frischen Wind in das Parlament", kommentiert Kandidat Köngeter (Kreis- und Stadtrat für die Piraten) seine Wahl.Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0176 47127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4718161