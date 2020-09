Stanley Black & Decker (SWK): Einstiegssignal am Montag? >>> PULLBACK SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die Aktie des Unternehmens aus New Britain in Connecticut hat in den vergangenen sechs Monaten über 67 Prozent zugelegt. Der Kurs verlief zu großen Teilen über dem 20er-EMA. Zuletzt hat sich eine Widerstandszone bei 160 USD aufgebaut, die am Freitag kurzfristig durchbrochen wurde. Den Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau nutzen wir für unser Long Setup.Stanley Black & Decker ist spezialisiert auf Werkzeuge und Sicherheitstechnik. Bei den letzten Quartalszahlen meldete man einen Gewinnzuwachs bei rückläufigen Umsätzen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für langfristige Investoren sind die regelmäßigen Dividendenzahlungen interessant. Der nächste Earnings-Termin ist erst Ende Oktober, so dass wir ausreichend Spielraum für unseren Trade haben.Kaufsignal: 160.13 USD, Kursziel: 168.25 USD, Stopp Loss: 158.10 USDWir schauen intraday nach geeigneten Einstiegsmöglichkeiten, wobei eine weitere Seitwärtsbewegung vor dem Triggern durchaus wünschenswert wäre. Der letzte Rücksetzer erlaubt es uns, den Stopp Loss etwas unter das Ausbruchsniveau zu setzen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SWK.Link zum Originalbeitrag:https://ratgebergeld.at/blog/stanley-black-decker-swk-einstiegssignal-am-montag/