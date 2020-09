Köln (ots) - "Wolfgang Clement war ein Politiker, der sich nicht scheute, für seine Überzeugungen unnachgiebig zu streiten: mit dem politischen Gegner, mit Koalitionspartnern, mit seiner eigenen Partei. Immer entschieden, hart in der Sache, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber engagiert, so werden wir ihn in Erinnerung behalten.

Als Ministerpräsident hat Wolfgang Clement den Strukturwandel in NRW mit großer Energie vorangetrieben und Nordrhein-Westfalen zum führenden Medien und Telekommunikationsstandort in Deutschland gemacht."



