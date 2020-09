DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

LPKF schließt Rahmenvertrag mit einem Kunden in der Solarindustrie



27.09.2020 / 17:22 CET/CEST

Garbsen, den 27.09.2020 - Die LPKF-Gruppe, ein führender Hersteller von Lasertechnologie für die Mikromaterialbearbeitung, hat heute einen Rahmenvertrag mit einem Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen abgeschlossen, aus dem LPKF ein Gesamtvolumen in Höhe von mindestens ca. 18 Mio. EUR erwartet. Mit Abschluss der Rahmenvertrags wurde eine erste Teilbestellung für Lasersysteme zur Strukturierung von Solarmodulen platziert.



Umsätze aus dem Rahmenvertrag werden ab dem zweiten Quartal 2021 und bis in das Jahr 2022 erwartet und bestätigen die interne Umsatzplanung des Unternehmens im Segment Solar.



Über Einzelheiten des Rahmenvertrags wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX und im TecDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000)





