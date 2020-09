Bussnang (awp) - Beim Zugbauer Stadler Rail übernimmt Daniel Baer am 31. März 2021 die Leitung der Service Division. Baer löst in dieser Funktion Jürg Gygax ab, der sich auf eigenen Wunsch aus der operativen Verantwortung zurückziehe, dem Unternehmen aber weiterhin beratend zu Seite stehen werde, teilte Stadler am Sonntagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...