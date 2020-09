Düsseldorf (ots) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat die Ergebnisse der Stichwahlen in NRW als Erfolg für ihre Partei gewertet und als Beleg für die Regierungsfähigkeit in Städten und auf dem Land. "Was für ein großartiger Erfolg! Aachen, Bonn, Wuppertal - Emsdetten, Havixbeck, Monschau und, und, und", sagte Baerbock der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Das Ergebnis der heutigen Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen ist historisch." Erstmals würden die Grünen in NRW Oberbürgermeisterinnen stellen. "Und es beweist: Wir können Stadt und Land, aus der Führungsposition heraus, in Verantwortung fürs Ganze." Es gebe Lust auf Veränderung. "Und die macht sich in der Breite der Themen fest, von Klimaschutz über die Verkehrswende hin zu bezahlbarem Wohnen,

Zusammenhalt in einer weltoffenen Gesellschaft und mehr Bürgerbeteiligung", sagte Baerbock. Das sei "eine gute Startrampe für 2021".



www.rp-online.de



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4718407

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de