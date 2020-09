Wollte Microsoft ein Windows XP erschaffen, das vom Design her an Apples Aqua-Oberfläche erinnert? Das legt ein Leak des XP-Sourcecodes nah, der dieser Tage bei 4Chan veröffentlicht wurde. Im angeblichen Sourcecode des Microsoft-Betriebssystems Windows XP ist eine Benutzeroberfläche namens "Candy" enthalten, die der populären Aqua-UI des Wettbewerbers Apple zumindest stark ähnelt. Wie The Verge berichtet, waren etliche UI-Elemente wie der XP-Start-Button und verschiedene Schaltflächen direkt an Aqua angelehnt. Windows hätte wie macOS aussehen können Apples Aqua war Anfang 2000 auf...

