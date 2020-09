Nikola-Gründer Milton soll das Design für seinen Wasserstoff-E-Truck One bei einem Designer in Kroatien gekauft haben. Damit steht auch die Milliardenklage gegen Tesla auf der Kippe. Im Frühjahr 2018 hatte Nikola, Hersteller von Wasserstoff- und elektrischen Trucks sowie Pickups, Tesla auf zwei Milliarden US-Dollar verklagt. Der mittlerweile an der Börse notierte Hersteller warf Tesla vor, bei der Entwicklung des Tesla Semi wissentlich Patente von Nikola verletzt zu haben. In einer Gegenklage hatte Tesla am Mittwoch erklärt, dass Nikola das Designkonzept nach der Vorlage ...

