NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zu Söder/Verbrennungsmotor:

"Markus Söders Vorschlag, Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten, klingt ambitioniert, ist es aber nicht. Anderswo, wie in China, dem größten Automarkt der Welt, ist die Debatte um Verbrenner oder E-Auto längst entschieden. Und auch in Deutschland wird sich das E-Auto durchsetzen - vielleicht eher später als früher, aber sicher lange vor 2035. In der Praxis dürfte ein Verbrenner-Verbot - von der politischen Signalwirkung einmal abgesehen - also kaum eine Wirkung entfalten. Dass Söder sich dennoch festlegt, ist schnell erklärt: Die Deutschen lieben Verbote, und Söder gefällt sich in der Rolle des nie zaudernden, stets zupackenden Machers."/be/DP/he