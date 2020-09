DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 28. September

=== 08:00 DE/Frühindikator zum Umsatz der gewerblichen Wirtschaft August *** 09:15 DE/Siemens Energy AG, Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Bitkom-Präsident Berg, Online-PK zum Ergebnis einer Studie zum Thema "Künstliche Intelligenz" 10:00 DE/Bundesgesellschaft für Endlagerung, Vorstellung Zwischenbericht mit möglichen Endlager-Gebieten; 13:30 Pressestatement von Bundesumweltministerin Schulze, Berlin 10:00 EU/Videokonferenz der Verkehrsminister (gg 14:00 PK) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:45 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Online- Diskussion des Vereins für Socialpolitik 12:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim (digitalen) European Sustainable Finance Summit 13:00 DE/CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, Gespräch mit den drei Bewerbern um den Parteivorsitz zum anstehenden Parteitag, Berlin *** 15:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede beim (digitalen) European Sustainable Finance Summit *** 15:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede (per Videokonferenz) im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:45 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 20:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Webinar der African American Chamber of Commerce of Western Pennsylvania - DE/DAX für einen Tag mit 31 statt 30 Werten durch Siemens-Energy-Abspaltung von Siemens AG - EU/weitere Runde der Post-Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU (bis 2.10.), Brüssel ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

