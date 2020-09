Medienmitteilung

Thun, 28. September 2020

Neuer CFO für Meyer Burger Technology AG

Jürgen Schiffer wird per 1. Oktober 2020 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Meyer Burger Technology AG ernannt.Er löst in dieser Rolle Manfred Häner ab, der in den Ruhestand tritt.

Jürgen Schiffer (*27. 06. 1966) ist ein erfahrener Finanzexperte mit den Schwerpunkten Reporting, Rechnungswesen, Treasury Management und Steuerrecht. Der diplomierte Bankkaufmann hat in den vergangenen Jahren auf Mandatsbasis leitende Finanz- und CFO-Funktionen bei europäischen Unternehmen ausgeübt.

Über seine Kernkompetenzen Finance & Controlling hinaus hat Jürgen Schiffer als Unternehmensberater und Interimsmanager signifikante Erfahrungen im Umgang mit komplexen Turnaround-Situationen erworben. Er ist vertraut mit Unternehmensanalysen, dem Gestalten von qualitätssichernden Prozessen und dem Aufbau von Reporting-Strukturen. Zur Verantwortung des neuen Chief Financial Officer (CFO) gehören die bestehenden Strukturen zu transformieren und das Reporting auf das neue Geschäftsmodell von Meyer Burger als technologisch führender Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen auszurichten. Die Solarbranche kennt Jürgen Schiffer bereits aus seiner früheren Tätigkeit bei Solarunternehmen wie Conergy AG und Q-Cells AG. Mit der Übernahme seiner Funktion am 1. Oktober 2020 wird er auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Verwaltungsratspräsident Franz Richter sagt: «Jürgen Schiffer ist mit seinem profunden finanztechnischen Wissen und seiner grossen Erfahrung in Transformationsprozessen die ideale Besetzung, um Meyer Burger in der bevorstehenden Wachstumsphase zu begleiten.»

Schiffer übernimmt die Nachfolge des bisherigen CFO, Manfred Häner, der demnächst das Pensionierungsalter erreichen wird. Er übernahm die Rolle des CFO vor gut zwei Jahren. Der Verwaltungsrat dankt Manfred Häner für seinen grossen Beitrag im Rahmen des Transformationsprozesses und wünscht ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.

