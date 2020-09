28.09.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) wollte sich frisches Geld holen, Zeichnungsfrist vom "on 10 September 2020 at 09:00 hours (CEST) and will end on 21 September 2020 at 16:30 hours": Kapitalerhöhung zu 18,45 NOK. Und dann der NIKOLA-Hindenburg-Research-Schock.Aktienkurs auf Talfahrt - SO KONNTE ES NICHTS WERDEN MIT DER KAPITALERHÖHUNG - folgerichtig die nächste Meldung - wobei eigentlich zu kurz geschossen, eine Verlegung bis sich die Unsicherheit über NIKOLA und die potentiellen Aufträge aus Amerika gelegt hat, wäre vielleicht ebsser gewesen: "Reference is made to the stock exchange announcement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...