Thun (awp) - Der Solarzulieferer Meyer Burger hat einen neuen Finanzchef ernannt. Per Anfang Oktober 2020 wird Jürgen Schiffer auf diesem Posten Manfred Häner ablösen, der in den Ruhestand tritt. Schiffer wird gleichzeitig in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Er ist diplomierter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...