ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Unser letztes Interview ist schon fast ein Jahr aus, in der Zwischenzeit hat sich viel getan, vor allem hat auch der Coronavirus die Welt verändert. Wie hat sich der Virus auf euer Business ausgewirkt? - Was ist der aktuelle Status bezüglich COVID Antiviral Programm? - Ist das COVID-19 Programm mit dem Anti-Aging/Anti-Wrinkle connected? - Wann können wir mit News vom Anti-Aging/Anti-Wrinkle Programm rechnen? - Ich denke der Anti-Aging Markt ist größer als der Markt für die Hautaufheller, speziell in Europa? - Hautaufheller, wann können wir mit dem ersten Produkt rechnen? - Müssen wir unter diesen Gesichtspunkten auch eure letzte News bezüglich der neuen Produktion in China mit WuXi sehen? - Im Oktober habt ihr einen Deal mit Tinyi Trading für Asien abgeschlossen, wie ist hier der aktuelle Status? - Kommen wir zum zweiten JV mit Wanbang bezüglich eures Diabetes-Produktes - wie geht es hier voran? - Aber diese Milestones sind auch für euch sehr wichtig, da ihr ja Milestonezahlungen von Wanbang bekommt? - Im März habt ihr einen LOI mit Beijing Huaxi Pharma abgeschlossen, der bis zum zweiten Quartal in einem Vertrag enden soll. Bis jetzt habe ich aber noch keine endgültige Vereinbarung gesehen. Wie ist also hier der aktuelle Status? - Was sollen die genau für euch machen? - Wie schaut es mit eurem "Animals Health Product" aus? Ich habe bis jetzt noch keine News dazu gelesen? - Von welchem Tierprodukt sprechen wir? - Gibt es andere "Groundbreaking News" von eurer Produktentwicklung zu erwarten? - Forschung kostet Geld - wie schaut derzeit eure finanzielle Situation aus? - Wie kann eine "Non-dilutive Finanzierung" aussehen - wie zum Beispiel der Deal mit Wanbang? - Ich erhalte immer sehr viele Fragen, warum du nur "Teilzeit" für die Firma arbeitest? - Wie groß ist deine Aktienposition derzeit bei Sirona? - Was können wir in den nächsten 6 Monaten vom Unternehmen erwarten? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung in Deutsch. Kurs auf Ihr Joachim Brunner