Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) kommt heute an die Börse - Scheitern ist eigentlich nocht möglich: Niemand musste zeichnen, es gab keine Kapitalerhöhung, also nicht wie bei den beiden Börsengängen letzte Woche ein negativer Beigeschmack durch wenger Aktien platziert als gewünscht und dann noch am unteren Ende der Zeichnungsspanne. Nein hier startet man hoffnungsfroh. Naja bei dem Marktumfeld... Also was ist dann ein erfolgreicher Börsengang für die ehemalige Siemens-Sparte? "Sollte so 20 Milliarden wert sein" hört man, "wäre ein angemessener Kurs von 27,50 EUR je Aktie" hört man. Jedenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...