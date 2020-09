Nach einer verlustreichen Vorwoche stehen die Signale am deutschen Aktienmarkt am Montag wieder auf Kursgewinne. An der Wall Street hatten die Börsen am Freitag im späten Handel kräftig zugelegt, angetrieben einmal mehr von den großen Technologieaktien. Der Dow war nach dem Handelsschluss in Europa um rund ein Prozent gestiegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen rund eineinhalb Stunden vor der Eröffnung eineinhalb Prozent höher auf 12.656 Punkte. Die vergangene Börsenwoche ...

