Die Futures starten freundlich in die neue Woche. Der DAX-Future und die amerikanischen Pendants notieren allesamt kurz vor Beginn der europäischen Vorbörse im Plus. Der DAX-Future wird 0,57 % höher gehandelt bei 12.624 Punkten. Der Dow Jones Future führt die Riege der amerikanischen Futures an und liegt 0,62 % höher bei 27.211 Punkten. S&P 500 und Nasdaq Future liegen beide 0,53 % vorne.Das Bild sah am Freitag noch etwas differenzierter aus. Insbesondere der DAX litt unter starken Abgaben und sank bis zum Schluss um -1,09 % auf 12.469,20 Punkte. Neben Siemens (-2,45 %) sanken die Aktien der Deutschen Bank (-2,49 %) und die Volkswagen Vorzüge (-2,76 %) am stärksten. Die Wall Street legte dagegen ein fulminantes Finish hin. Alle Benchmarks schlossen deutlich im Plus. Der Nasdaq Composite Index konnte sogar ein Tagesplus von 2,26 % auf 10.913,56 Punkte verzeichnen.

