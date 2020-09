Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche ging es insgesamt um 4,9 Prozent nach unten für den DAX. Damit erlebte er seine schlechteste Woche seit Juni. Am Freitag verlor der deutsche Leitindex 1,1 Prozent und schloss damit auf dem tiefsten Stand seit Anfang August. Marktidee: Silber. Der Silberpreis hat sich in diesem Sommer hervorragend entwickelt. Dabei knackte er auch kurzzeitig die 30 Dollar-Marke. In der vergangenen Woche endete seine Rallye aber nun abrupt. Er rutschte wieder unter 22 Dollar und fiel damit auf ein 9-Wochen-Tief. Ausgehend davon konnte sich der Kurs im Wochenverlauf stabilisieren. Die überverkauften markttechnischen Indikatoren sowie Pessimismus signalisierenden Sentimentdaten unterstützen nun eine mögliche Erholungsbewegung.