Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Onlineapotheken und vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte.In den letzten Monaten zählte das Unternehmen so zu den Gewinnern der Coronakrise und erhöhte erst unlängst die Prognose. Die britische Investmentbank Barclays stufte jüngst die Aktie von Shop Apotheke auf 'overweight' mit einem Kursziel von 170 Euro. Der Konzern sei gut positioniert, von der erwarteten Wachstumsbeschleunigung mit Einführung des E-Rezepts zu profitieren, schrieb Analyst Andrew Ross. Onlinehandel, Videosprechstunde und elektronisches Rezept: Digitale Technologien verändern auch die Gesundheitsbranche in rasantem Tempo. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Umsatz wieder und so zählt die niederländische Versandapotheke auch zu den Aufsteigern ...

