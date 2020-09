DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) Transactions in own shares 28-Sep-2020 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 28 September 2020 Hibernia REIT plc (the "Company") Transactions in own shares The Company announces that on 25 September 2020 it purchased a total of 380,000 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares 380,000 Nil purchased Highest price paid (per &euro1.0080 n/a ordinary share) Lowest price paid (per &euro0.9760 n/a ordinary share) Volume weighted average &euro0.9900 n/a price paid (per ordinary share) Following the settlement of the above purchases, the Company holds no ordinary shares in treasury and has 677,930,718 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 (as amended). Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XDUB EUR 380,000 0.9900 XLON EUR Nil n/a In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below. Contacts: Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 Sean O'Dwyer, Company Secretary 1.0060 XDUB 08:53:49 00023477607TRDU1 2,865 1.0060 XDUB 08:53:49 00023477606TRDU1 3,269 1.0060 XDUB 09:03:06 00023477726TRDU1 2,861 1.0060 XDUB 09:03:06 00023477725TRDU1 2,753 1.0060 XDUB 09:03:06 00023477724TRDU1 2,739 1.0040 XDUB 09:09:32 00023477929TRDU1 3,091 1.0040 XDUB 09:09:32 00023477928TRDU1 2,950 1.0040 XDUB 09:20:32 00023478112TRDU1 2,394 1.0040 XDUB 09:38:44 00023478240TRDU1 11,084 1.0040 XDUB 09:38:44 00023478242TRDU1 3,232 1.0040 XDUB 09:38:44 00023478241TRDU1 1,311 1.0020 XDUB 09:53:38 00023478359TRDU1 1,400 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478597TRDU1 4,900 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478596TRDU1 2,631 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478595TRDU1 3,925 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478594TRDU1 103 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478593TRDU1 5,405 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478592TRDU1 683 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478591TRDU1 829 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478590TRDU1 1,263 1.0040 XDUB 10:35:48 00023478589TRDU1 2,806 1.0040 XDUB 10:38:09 00023478618TRDU1 277 1.0040 XDUB 10:38:09 00023478617TRDU1 1,643 1.0020 XDUB 10:42:48 00023478675TRDU1 4,158 1.0020 XDUB 10:42:48 00023478673TRDU1 2,068 1.0020 XDUB 10:42:48 00023478676TRDU1 2,929 1.0020 XDUB 10:42:48 00023478674TRDU1 1,284 0.9980 XDUB 10:48:42 00023478751TRDU1 1,830 0.9980 XDUB 10:48:42 00023478750TRDU1 3,069 0.9990 XDUB 11:06:07 00023478881TRDU1 2,777 0.9970 XDUB 11:11:25 00023478970TRDU1 1,354 0.9970 XDUB 11:11:25 00023478969TRDU1 2,939 0.9970 XDUB 11:11:25 00023478968TRDU1 1,507 0.9970 XDUB 11:11:25 00023478967TRDU1 3,135 0.9970 XDUB 11:11:25 00023478966TRDU1 3,230 0.9930 XDUB 11:27:21 00023479153TRDU1 2,886 0.9900 XDUB 11:30:05 00023479201TRDU1 3,008 0.9900 XDUB 11:30:05 00023479200TRDU1 2,962 0.9890 XDUB 11:45:33 00023479381TRDU1 2,815 0.9880 XDUB 11:51:39 00023479448TRDU1 3,016 0.9880 XDUB 11:57:29 00023479665TRDU1 3,313 0.9880 XDUB 12:03:47 00023479881TRDU1 4,034 0.9880 XDUB 12:29:40 00023480063TRDU1 6,110 0.9880 XDUB 12:29:40 00023480062TRDU1 1,244 0.9880 XDUB 12:29:40 00023480061TRDU1 2,000 0.9860 XDUB 12:29:40 00023480065TRDU1 208 0.9860 XDUB 12:29:40 00023480064TRDU1 326 0.9860 XDUB 12:29:40 00023480069TRDU1 2,874 0.9860 XDUB 12:29:40 00023480068TRDU1 2,431 0.9860 XDUB 12:29:40 00023480067TRDU1 798 0.9860 XDUB 12:29:40 00023480066TRDU1 3,327 0.9840 XDUB 12:34:10 00023480157TRDU1 1,573 0.9840 XDUB 12:41:14 00023480218TRDU1 2,992 0.9850 XDUB 12:45:51 00023480309TRDU1 1,821 0.9840 XDUB 12:49:55 00023480359TRDU1 565 0.9840 XDUB 12:50:05 00023480361TRDU1 5,815 0.9840 XDUB 13:06:28 00023480530TRDU1 2,948 0.9830 XDUB 13:07:29 00023480547TRDU1 163 0.9810 XDUB 13:20:13 00023480760TRDU1 2,096 0.9810 XDUB 13:20:13 00023480759TRDU1 3,286 0.9810 XDUB 13:20:13 00023480758TRDU1 550 0.9810 XDUB 13:20:14 00023480761TRDU1 2,922 0.9810 XDUB 13:31:22 00023480873TRDU1 3,251 0.9810 XDUB 13:31:22 00023480872TRDU1 1,296 0.9820 XDUB 13:44:59 00023481033TRDU1 505 0.9820 XDUB 13:44:59 00023481032TRDU1 1,217 0.9820 XDUB 13:44:59 00023481031TRDU1 3,002 0.9830 XDUB 13:50:41 00023481123TRDU1 5 0.9830 XDUB 13:55:33 00023481175TRDU1 1 0.9830 XDUB 13:55:33 00023481176TRDU1 518 0.9840 XDUB 14:02:45 00023481255TRDU1 5,352 0.9840 XDUB 14:02:45 00023481254TRDU1 3,169 0.9840 XDUB 14:02:45 00023481253TRDU1 3,335 0.9840 XDUB 14:02:45 00023481252TRDU1 3,148 0.9820 XDUB 14:06:03 00023481299TRDU1 1,229 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481721TRDU1 194 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481719TRDU1 3,148 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481718TRDU1 2,044 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481725TRDU1 2,752 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481724TRDU1 1,403 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481723TRDU1 3,997 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481722TRDU1 2,817 0.9830 XDUB 14:23:51 00023481720TRDU1 1,761 0.9810 XDUB 14:36:26 00023481984TRDU1 1,001 0.9810 XDUB 14:36:26 00023481983TRDU1 2,771 0.9810 XDUB 14:36:26 00023481982TRDU1 2,773 0.9810 XDUB 14:36:26 00023481981TRDU1 2,810 0.9810 XDUB 14:36:26 00023481980TRDU1 3,189 0.9800 XDUB 14:47:54 00023482266TRDU1 6,709 0.9790 XDUB 14:50:26 00023482316TRDU1 1,286 0.9790 XDUB 15:01:11 00023482535TRDU1 2,833 0.9790 XDUB 15:01:11 00023482534TRDU1 2,882 0.9790 XDUB 15:01:11 00023482533TRDU1 2,396 0.9790 XDUB 15:01:11 00023482532TRDU1 2,396 0.9790 XDUB 15:01:11 00023482538TRDU1 2,396 0.9790 XDUB 15:01:11 00023482537TRDU1 1,452 0.9790 XDUB 15:01:11 00023482536TRDU1 2,917 0.9790 XDUB 15:11:35 00023482699TRDU1

2,912 0.9790 XDUB 15:14:40 00023482769TRDU1 9,155 0.9790 XDUB 15:16:11 00023482867TRDU1 1,888 0.9790 XDUB 15:16:11 00023482866TRDU1 1,623 0.9760 XDUB 15:26:45 00023483139TRDU1 1,700 0.9790 XDUB 15:28:44 00023483190TRDU1 488 0.9790 XDUB 15:28:44 00023483189TRDU1 2,130 0.9790 XDUB 15:30:50 00023483254TRDU1 1,138 0.9790 XDUB 15:30:50 00023483253TRDU1 247 0.9790 XDUB 15:30:50 00023483255TRDU1 1,815 0.9790 XDUB 15:30:50 00023483257TRDU1 2,000 0.9790 XDUB 15:30:50 00023483256TRDU1 4,938 0.9790 XDUB 15:30:50 00023483259TRDU1 2,916 0.9790 XDUB 15:30:50 00023483258TRDU1 2,214 0.9780 XDUB 15:34:55 00023483389TRDU1 6,608 0.9800 XDUB 15:49:43 00023483878TRDU1 3,173 0.9800 XDUB 15:52:01 00023483933TRDU1 1 0.9800 XDUB 15:52:01 00023483932TRDU1 247 0.9800 XDUB 15:54:50 00023483980TRDU1 2,027 0.9800 XDUB 15:54:50 00023483979TRDU1 467 0.9800 XDUB 15:54:50 00023483978TRDU1 675 0.9810 XDUB 15:57:44 00023484023TRDU1 70 0.9810 XDUB 15:57:44 00023484022TRDU1 826 0.9830 XDUB 15:58:15 00023484045TRDU1 308 0.9830 XDUB 15:58:15 00023484044TRDU1 419 0.9830 XDUB 15:58:15 00023484043TRDU1 1,306 0.9830 XDUB 15:58:15 00023484042TRDU1 1,458 0.9830 XDUB 16:00:43 00023484114TRDU1 686 0.9830 XDUB 16:00:43 00023484113TRDU1 1,079 0.9830 XDUB 16:00:43 00023484112TRDU1 3,030 0.9830 XDUB 16:03:22 00023484226TRDU1 160 0.9830 XDUB 16:06:05 00023484358TRDU1 619 0.9830 XDUB 16:06:05 00023484357TRDU1 21 0.9880 XDUB 16:08:01 00023484531TRDU1 190 0.9880 XDUB 16:08:02 00023484534TRDU1 1,123 0.9880 XDUB 16:08:02 00023484533TRDU1 1,751 0.9880 XDUB 16:08:02 00023484532TRDU1 3,165 0.9880 XDUB 16:09:20 00023484588TRDU1 635 0.9890 XDUB 16:11:45 00023484680TRDU1 1,175 0.9890 XDUB 16:11:45 00023484679TRDU1 1,273 0.9890 XDUB 16:11:45 00023484678TRDU1 382 0.9890 XDUB 16:14:08 00023484767TRDU1 1,318 0.9900 XDUB 16:14:57 00023484793TRDU1 1,757 0.9900 XDUB 16:14:57 00023484792TRDU1 1,368 0.9880 XDUB 16:14:57 00023484794TRDU1 366 0.9880 XDUB 16:14:57 00023484797TRDU1 344 0.9880 XDUB 16:14:57 00023484796TRDU1 366 0.9880 XDUB 16:14:57 00023484795TRDU1 544 0.9880 XDUB 16:14:57 00023484798TRDU1 5,649 0.9890 XDUB 16:18:55 00023484916TRDU1 3,110 0.9890 XDUB 16:18:55 00023484915TRDU1 1,534 0.9880 XDUB 16:19:11 00023484929TRDU1 937 0.9880 XDUB 16:19:11 00023484928TRDU1 1,901 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484976TRDU1 177 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484975TRDU1 1,964 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484974TRDU1 2,743 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484973TRDU1 2,816 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484972TRDU1 140 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484981TRDU1 1,729 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484980TRDU1 1,724 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484979TRDU1 177 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484978TRDU1 1,901 0.9880 XDUB 16:20:15 00023484977TRDU1 2,908 0.9860 XDUB 16:24:55 00023485264TRDU1 3,395 0.9860 XDUB 16:24:55 00023485263TRDU1 ISIN: IE00BGHQ1986 Category Code: POS TIDM: HBRN LEI Code: 635400MHRA4QVVFTON18 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 84928 EQS News ID: 1136963 End of Announcement EQS News Service

