Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat eine harte Woche hinter sich. Auch am Freitag ging es noch einmal klar nach unten. Allerdings besteht für den Auftakt in die neue Handelswoche Hoffnung. Gerade die Vorgaben aus den USA sind äußerst positiv. Bei den Einzelwerten geht es heute um Carnival, Commerzbank, Zalando, HelloFresh und Siemens. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.