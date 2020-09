Shop Apotheke Europe Long: 52 Prozent-Chance von Harald Zwick - 28.09.2020, 07:30 Uhr Sollte im Herbst und Winter eine 2. Corona-Welle über Europa rollen, so ist die größte Online-Apotheke am Kontinent gut positioniert, um das Umsatzwachstum weiter zu steigern. Diese Stimmung sollte den Aktionären in die Hände spielen und den Kurs zumindest das alte Hoch bei 163 Euro testen lassen. Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Onlineapotheken und vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel ...

