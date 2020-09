Die hochgelobte BVB-Boygroup hat bereits am 2.Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer bekommen. Das 0:2 beim FC Augsburg deckte altbekannte Dortmunder Defizite auf. Wie sollten Anleger reagieren?Zwar war das Zusammenspiel der versierten Jungstars Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Erling Haaland und Jadon Sancho auch in Augsburg nett anzuschauen. Durchschlagskraft und Präzision fehlten aber, Qualität reichte gegen Mentalität diesmal nicht. "Es ist schwer, diese Niederlage zu akzeptieren", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...