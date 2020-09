DJ EUREX/Bund-Future weitet Konsolidierung auf hohem Niveau aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf knapp behauptet. Der spannendste Termin des Tages findet erst am Nachmittag statt. Dann spricht EZB-Chefin Lagarde per Videokonferenz vor dem Europäischen Parlament. Themen gibt es nach Aussage der DZ Bank viele, so dürfte zum einen der Euro-Außenwert zur Sprache kommen. Zum anderen könnte die Frage nach der Bereitschaft der EZB gestellt werden, den geldpolitischen Stimulus nochmals zu erhöhen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 9 Ticks auf 174,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,63 Prozent und das Tagestief bei 174,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.871 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -2 Ticks auf 135,18 Prozent.

