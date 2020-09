Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete zum Wochenschluss Gewinne und setzte seine Konsolidierung fort, so die Analysten der Helaba.Die steigenden Infektionszahlen im Euroraum würden zwar für ein erhöhtes Risikobewusstsein unter den Marktteilnehmern sorgen, von einer Flucht in sichere EWU-Kerntitel könne jedoch nicht gesprochen werden. Die Stimmungsindikatoren dieser Woche würden daran wohl nicht wesentlich etwas ändern. Die Anleihen der Peripherieländer seien am Freitag stabil gehandelt worden, die 10J-Peripheriespreads hätten sich ausgeweitet. Am Primärmarkt bleibe es heute ruhig, lediglich die Bundesfinanzagentur veröffentliche heute ihre Emissionsplanung für das vierte Quartal. ...

