Wien (www.anleihencheck.de) - Die in der vergangenen Woche angestiegene Risikoaversion spiegelt sich auch am EUR-Primärmarkt wider, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit einem platzierten EUR Gesamtvolumen von EUR 25 Mrd. sei dies die schwächste Woche seit mehr als einem Monat gewesen. Dementsprechend sei vergangenen Freitag keine nennenswerte EUR-Emission zu beobachten gewesen. ...

